Cassano sorprende tutti | Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino

Antonio Cassano, ex Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha voluto parlare della splendida rimonta effettuata dai rossoneri contro il Torino: ecco i suoi complimenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cassano sorprende tutti: “Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino”

Il Natale ha un nuovo profumo... quello delle Box Doppiozero Perfette per sorprendere, coccolare e far felici tutti i palati. Il regalo giusto esiste (e lo trovi da noi). Vieni nei nostri negozi per scoprirle! Ci trovi a: Albavilla, Via G. Mazzini - 2 Cesana Brianza - facebook.com Vai su Facebook

Cassano a sorpresa: "Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino" - Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha rilasciato queste parole sulla vittoria in rimonta del Milan contro il Torino: "Pulisic e Maignan ... Lo riporta milannews.it