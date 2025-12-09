Cassano sorprende tutti | Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino
Antonio Cassano, ex Milan, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha voluto parlare della splendida rimonta effettuata dai rossoneri contro il Torino: ecco i suoi complimenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Cassano a sorpresa: "Il Milan ha strameritato di vincere contro il Torino" - Antonio Cassano, ex attaccante rossonero, ai microfoni di Viva El Futbol Official, ha rilasciato queste parole sulla vittoria in rimonta del Milan contro il Torino: "Pulisic e Maignan ... Lo riporta milannews.it
