Cassano esalta l’Inter | Con Chivu finirà a quattro empatia stratosferica

Inter News 24 Cassano analizza la sfida tra Inter e Como e rilancia la squadra di Chivu nella sfida scudetto contro la formazione di Antonio Conte. Dopo il convincente successo dell’Inter contro il Como, è arrivato anche il commento di Antonio Cassano, ex attaccante della Nazionale ed opinionista, intervenuto ai microfoni di Viva el Futbol. L’ex fantasista ha espresso parole di grande apprezzamento nei confronti della squadra di Cristian Chivu, sottolineando sia l’impatto del tecnico sia l’evoluzione tattica che, secondo lui, attende i nerazzurri. INTER AGGRESSIVA – «Mi sta piacendo molto l’Inter, gioca allo stesso modo dell’altro, ma non aspettano più gli altri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cassano esalta l’Inter: «Con Chivu finirà a quattro, empatia stratosferica»

Antonio Cassano esalta Kevin De Bruyne: “Bisogna ringraziare per aver accettato di venire al Napoli”

Napoli, Cassano esalta Conte: “È troppo più forte degli altri, avete visto la genialità su Juan Jesus?”

Cassano esalta il capitano nerazzurro: «Da quattro anni non fa vacanze, è un top mondiale!»

24 novembre 2025. Lorenzo Insigne al Palapartenope nella prima tappa del Tour di Viva el Futbol. Absolute Cine… Chapeau! #vivaelfutbol #adani #cassano #insigne #napoli - facebook.com Vai su Facebook

Cassano: "Inter? A Chivu non piace fare la ninna nanna, vuole giocare in un altro modo" - Antonio Cassano, ex attaccante di Roma, Inter e Milan fra le altre, ha parlato all'interno del programma Viva El Futbol, creato e condotto insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, della rotonda vittoria ... Lo riporta calciomercato.com