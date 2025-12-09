Casper Ruud subissato di fischi a Londra | gli è bastato nominare una squadra di calcio

Dopo aver perso la finale dell'UTS 2025 a Londra contro Alex de Minaur, Casper Ruud non ha avuto esitazione nel dire per quale squadra tifa, il pubblico non l'ha presa benissimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

