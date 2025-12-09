Caso San Raffele la Cgil | Anche a Bergamo servizi infermieristici in appalto a scapito di sicurezza e qualità

Bergamonews.it | 9 dic 2025

La vicenda del San Raffaele, dove un intero reparto è andato in crisi dopo l’invio di personale esterno privo delle competenze necessarie, riporta l’attenzione su una modalità sempre più diffusa anche nel nostro territorio: l’appalto dei servizi infermieristici a cooperative o società esterne per sopperire alla carenza di organico. “Un modello che riguarda da vicino anche la provincia di Bergamo – osserva Fp Cgil Bergamo -. All’interno del Gruppo San Donato, gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi hanno affidato a cooperative esterne il personale di alcune Unità Operative: la RiabilitazionePost-Acuti del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, che conta circa 50 posti letto; la Chirurgia del Policlinico San Marco di Zingonia, con circa 40 posti letto”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

