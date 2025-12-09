Caso San Raffele la Cgil | Anche a Bergamo servizi infermieristici in appalto a scapito di sicurezza e qualità
La vicenda del San Raffaele, dove un intero reparto è andato in crisi dopo l’invio di personale esterno privo delle competenze necessarie, riporta l’attenzione su una modalità sempre più diffusa anche nel nostro territorio: l’appalto dei servizi infermieristici a cooperative o società esterne per sopperire alla carenza di organico. “Un modello che riguarda da vicino anche la provincia di Bergamo – osserva Fp Cgil Bergamo -. All’interno del Gruppo San Donato, gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi hanno affidato a cooperative esterne il personale di alcune Unità Operative: la RiabilitazionePost-Acuti del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro, che conta circa 50 posti letto; la Chirurgia del Policlinico San Marco di Zingonia, con circa 40 posti letto”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
L'epatologa del San Raffaele fa chiarezza sui pericoli degli integratori sportivi dopo il caso di Giorgio Armani - facebook.com Vai su Facebook
San Raffaele, dopo caos all’ospedale si dimette l’amministratore Galli. Cosa è successo - Leggi su Sky TG24 l'articolo San Raffaele, dopo caos all’ospedale si dimette l’amministratore Galli. Lo riporta tg24.sky.it
