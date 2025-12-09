Caso Salah il Bayern Monaco ci pensa? Eberl chiarisce le intenzioni dei bavaresi nel calciomercato di gennaio | Abbiamo Karl i nostri acquisti saranno loro due!

Dopo la vittoria in Champions League, il Bayern Monaco chiarisce le proprie strategie di mercato di gennaio. Il ds Max Eberl ha smentito voci su un possibile interesse per Mohamed Salah, sottolineando invece le intenzioni di rafforzare la rosa con gli acquisti di Karl e un altro giocatore. Ecco le ultime novità sul futuro dei bavaresi.

