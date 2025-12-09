Caso Salah il Bayern Monaco ci pensa? Eberl chiarisce le intenzioni dei bavaresi nel calciomercato di gennaio | Abbiamo Karl i nostri acquisti saranno loro due!
Dopo la vittoria in Champions League, il Bayern Monaco chiarisce le proprie strategie di mercato di gennaio. Il ds Max Eberl ha smentito voci su un possibile interesse per Mohamed Salah, sottolineando invece le intenzioni di rafforzare la rosa con gli acquisti di Karl e un altro giocatore. Ecco le ultime novità sul futuro dei bavaresi.
Caso Salah, il Bayern Monaco ci pensa? Il ds dei bavaresi commenta la vittoria in Champions, smentendo le voci su Salah e chiarendo le motivazioni Dopo il successo per 3-1 dello Sporting che ha portato il Bayern Monaco a quota 15 punti nella sesta giornata di Champions League, il direttore sportivo Max Eberl ha analizzato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Inter Liverpool, caso Salah: possibile esclusione dopo lo sfogo? Le ultime in vista del match
Salah non convocato per Inter Liverpool? Scoppia il caso tra i Reds! La rivelazione di Romano
Inter Liverpool, scoppia il caso Salah: tensione totale nello spogliatoio Reds
Caso #Salah, #DiCanio: "Atto egoistico enorme del giocatore, si dimentica quanto gli ha dato il club" Vai su X
Slot prova a chiudere il caso Salah senza mezzi termini: sui social, intanto, i tifosi Reds si scherano contro di lui. L’egiziano meritava un trattamento diverso? - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Bayern Monaco, cosa succede in caso di sconfitta o di pareggio al 90': chi passa in semifinale - Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, la squadra di Inzaghi dovrà difendere allo stadio ... Scrive fanpage.it
Meloni vede Zelensky, condivisi prossimi passi per la pace. Pressing di Kiev su asset russi e armi iltempo.it
Arrigo Sacchi sconvolto dal Milan: "Nessuno. Nemmeno Allegri..." liberoquotidiano.it
LIVE Atalanta-Chelsea 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: pareggia Scamacca! liberoquotidiano.it
Pallanuoto, il Brescia vince ed aggancia la Pro Recco in vista dello scontro diretto in Serie A1 oasport.it
FC 26 Nuova Evoluzione: Metronomo – Il Regista Difensivo del Centrocampo (The controller) imiglioridififa.com
Gaza, Financial Times: Blair escluso dal board di pace per la Striscia lapresse.it