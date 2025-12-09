Caso Più Libri più liberi l' ultima della Bompiani | Non è censura
Una censura verso idee di estrema destra ma sempre di censura si parla. A sinistra si cerca di nascondere la polvere sotto al tappeto sul caso di "Passaggio al Bosco", la casa editrice contestata nelle ultime ore per aver promosso saggi di ispirazione fascista o addirittura nazista alla fiera di libri più famosa d’Italia. Le teorie non si sprecano e, solo ieri sera, a Quarta Repubblica, il programma di approfondimento politico condotto da Nicola Porro, un ospite molto apprezzato dalla sinistra ha affermato che non si tratta di una censura. La protagonista in questione è Ginevra Bompiani, scrittrice, editrice, traduttrice, saggista e accademica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
