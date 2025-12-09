Caso Auditel dell’Immacolata | caos e dati deludenti per Mediaset
Nella mattina del 9 dicembre 2025 è scoppiato il cosiddetto “caso Auditel dell’Immacolata”. I dati di ascolto di Mediaset relativi a lunedì 8 dicembre non sono stati pubblicati nei consueti orari, creando confusione e alimentando sospetti tra gli addetti ai lavori e i telespettatori. Il problema tecnico ha riguardato in particolare le rilevazioni di Canale 5 dopo il daytime pomeridiano, arrivate con notevole ritardo. I numeri, una volta resi noti, si sono rivelati tutt’altro che positivi per l’azienda di Cologno Monzese, generando immediatamente discussioni e commenti sui social. Sandokan domina la prima serata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Incredibile per la prima volta, per un problema tecnico, l'auditel di #Canale5 non viene rilevato. Dalle 16.15 di ieri, lunedì 8 dicembre, non sono stati rilevati gli ascolti solamente di Canale5. Non si sa quindi quanto abbia fatto la semifinale del #GrandeFratello. - facebook.com Vai su Facebook
