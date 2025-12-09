Caso Albanese l’ONU accusa | procedure violate Interpellanza a Berna
La questione sollevata in Parlamento dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri non riguarda soltanto il profilo controverso di una relatrice delle Nazioni Unite. Tocca invece un terreno ancora più sensibile: la tutela della libertà di stampa, il rispetto delle regole multilaterali e il ruolo della Svizzera come garante di equilibri istituzionali. È in questo quadro che l’interpellanza indirizzata al Consiglio federale assume un peso politico che va ben oltre il caso Francesca Albanese. La relatrice speciale ONU sui territori palestinesi è infatti da tempo oggetto di dure critiche non solo per le sue posizioni pubbliche, giudicate da numerosi osservatori apertamente militanti, ma anche per atteggiamenti e dichiarazioni ritenuti incompatibili con il mandato di imparzialità imposto ai consulenti delle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Panorama.it
Argomenti simili trattati di recente
Quindi, oggi…: il premio supercazzola del mese, sul caso Francesca Albanese, lo vincono i due sindaci Pd Matteo Lepore e Vito Leccese - facebook.com Vai su Facebook
Non solo il caso Albanese. Fenomenologia del degrado intellettuale di Bologna. Da allegra e colta a malmostosa e ignorante. Quale morbo ha contagiato la città? Di @ferrarailgrasso Vai su X
Francesca Albanese accusa 63 Paesi di "complicità nel genocidio a Gaza". C'è anche l'Italia - Albanese ha accusato una lunga lista di Paesi di aver fornito armi e copertura diplomatica a Israele, "alimentando la macchina genocida" a Gaza. Segnala it.euronews.com