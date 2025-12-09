Caserta schianto mortale nella galleria della Reggia | scontro tra Porsche e Fiat 500X

Un grave incidente si è verificato ieri sera nella galleria della Reggia di Caserta, lungo la Strada Statale 700. Lo scontro tra una Porsche e una Fiat 500X ha causato la morte di una persona, segnando un tragico episodio sulla strada che attraversa il patrimonio storico.

Tragedia nella serata di ieri, 8 dicembre sulla Strada Statale 700, all’interno della galleria della Reggia borbonica, dove un grave incidente stradale tra una Porsche e una Fiat 500X è costato la vita a un uomo. Incidente mortale nella galleria della Reggia borbonica: inutili i soccorsi L’impatto, avvenuto intorno alle 21:40, è stato violentissimo. Le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Caserta, schianto mortale nella galleria della Reggia: scontro tra Porsche e Fiat 500X

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Caserta- Tina morta nello schianto sulla Domitiana, in manetta il pirata: era fuggito all' estero. #Cronaca #Schianto #Pirata #Manette #Estero #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Caserta, incidente nella galleria della Reggia: impatto tra Porsche e Fiat 500X, un morto - Questa sera, intorno alle ore 21:40, un grave incidente stradale ha sconvolto la SS700, all’intern ... ilgiornalelocale.it scrive