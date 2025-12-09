Caserta drammatico incidente nella galleria della Reggia | un morto

Schianto mortale nella galleria della Reggia a Caserta: collisione tra Porsche e Fiat 500X, muore il conducente della 500. Indagini in corso. Tragedia nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 700 di Caserta, all’interno della galleria della Reggia, dove un violento incidente ha causato la morte di un automobilista. Secondo una prima ricostruzione, . 🔗 Leggi su 2anews.it

