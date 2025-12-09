Cascata di guai! Ora la Robur è nuda Unica salvezza il ‘miracolo di Natale’

La situazione della Robur si fa sempre più critica dopo la recente sconfitta a Montevarchi, segnando uno dei momenti più bassi di una stagione difficile. La squadra si trova in una fase di crisi profonda, con poche speranze di risalita. L’unica possibile ancora di salvezza sembra essere il ‘miracolo di Natale’, che potrebbe cambiare gli equilibri inaspettatamente.

Se non si trattasse, per fortuna, di sport potremmo definire la Robur attuale una tragedia. La sconfitta di Montevarchi, più precisamente, contro questo Montevarchi, è uno dei picchi più bassi di una stagione già complicata e tribolata. Dopo una fase iniziale che faceva ben sperare, dove molti, anche il sottoscritto, si erano illusa di tenere botta nei piani altissimi della classifica ora è proprio il caso di dire che il re, rigorosamente con la lettera minuscola, è nudo. Senza voler gonfiare il petto di presunzione per la serie lo sapevo o l'avevo detto prima, c'è da registrare come tutto sia arrivato a 'cascata'.