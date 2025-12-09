Casa Sollievo sul cambio di contratto è rottura senza precedenti | sindacato dei medici proclama lo stato di agitazione
L’Anmirs (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri) proclama lo stato di agitazione a tempo indeterminato e accusa la direzione dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo di aver compiuto “una scelta scellerata” dando disdetta dell’attuale contratto dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Ospedali 'smart': Casa Sollievo si riconferma in prima posizione nel Meridione, al settimo posto in Italia
Incinta di 8 mesi muore nel giorno del suo compleanno: il compagno ricoverato a Casa Sollievo
Impiantato il primo 'orecchio bionico' in Puglia: l'innovativo intervento a 'Casa Sollievo della Sofferenza'
Nel cuore dell’Ospedale "Casa Sollievo della Sofferenza" di San Giovanni Rotondo, nel reparto di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare, quest’anno il presepe prende forma ispirandosi a un anniversario di straordinaria importanza spirituale: gli 800 anni del " - facebook.com Vai su Facebook
Epilessia, inaugurata l'Unità Monitoraggio Epilessia con la seconda postazione video-EEG Con questa implementazione il Centro Epilessia #CasaSollievo completa la struttura "hardware" necessaria per operare come centro di riferimento regionale... op Vai su X
