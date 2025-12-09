Casa Romagna torna piena | tra aspiranti chef e menu a prezzi bassi si ripopolano anche secondo e terzo piano
Il palazzo Talenti Framonti torna a popolarsi in tutti i suoi piani, con la nuova apertura dell'attività di formazione e ristorazione di Officina Ubuntu, realtà già attiva nel ravennate e sotto Engim, una fondazione no profit che forma giovani, e non solo, che vogliono affacciarsi al mondo della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Romagna Rfc al debutto . Prima in casa con Valpolicella
Casa Romagna, ripartono pizzeria e ristorante: quando si riapre e chi la gestirà. La Fondazione: "Ripartenza in blocco"
Un nuovo amico a quattro zampe per i ragazzi di Casa Maccolina: la donazione dei Club Rotary della Romagna
Va alla Fiorini Pesaro Rugby il derby con il Romagna R.F.C. I kiwi giallorossi vincono la sfida con la formazione romagnola e mantengono la testa della classifica È la Fiorini Pesaro Rugby a portare a casa la vittoria del derby con il Romagna per 27-23. Un mat - facebook.com Vai su Facebook
Trump autorizza i chip Nvidia in Cina, Pechino frena. Cosa c’è da sapere formiche.net
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it