Carrarese Calabro assolve la squadra | La prestazione c’è stata non ripagata

"Ai ragazzi non devo rimproverare niente". Il tecnico Antonio Calabro è soddisfatto della prestazione fornita dalla Carrarese al ‘Ferraris’ e alla luce soprattutto della settimana complicata che l’ha preceduta preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno. "Dopo i cinque gol di Palermo – ha spiegato l’allenatore azzurro ina conferenza stampa – siamo stati lucidi e abbiamo messo in campo una prestazione che non ci ha premiato abbastanza. Siamo venuti a Genova con lo stesso spirito di sempre, cercando di essere equilibrati in entrambe le fasi e ci siamo riusciti molto bene. Il calcio però è strano e a volte i punti si prendono pur giocando meno bene e si lasciano quando si fa meglio". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net