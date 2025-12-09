Carragher affonda Salah | È vergognoso E per stasera vorrei che… 

Inter News 24 Carragher affonda Salah dopo quanto accaduto nel weekend. Poi fa capire qual è la sua speranza in vista del match di questa sera. Jamie Carragher, leggenda del Liverpool, ha criticato aspramente Momo Salah a Liverpool Echo dopo quanto accaduto nel weekend. Poi ha rincarato la dose sui social. Vediamo le sue parole. QUI LE ULTIME SULL’INTER LA CRITICA A SALAH DOPO IL MATCH DI CAMPIONATO – «Ho pensato che fosse una vergogna quello che ha fatto dopo la partita. Alcuni l’hanno descritto come uno sfogo emotivo, io non credo lo sia stato. Credo che ogni volta che Salah si ferma in una mixed zone, cosa che ha fatto quattro volte in otto anni, sia una ‘coreografia’ con lui e il suo agente per causare il massimo danno e rafforzare la propria posizione» L’INCITAMENTO SUI SOCIAL AI REDS – «Non credo di aver mai desiderato così tanto che il Liverpool vinca stasera. 🔗 Leggi su Internews24.com

