Carpi Gratteri e Nicaso presentano la loro inchiesta sulle pieghe del traffico di droga

Modenatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre tornano a Carpi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso per presentare, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”, il libro “Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano” (Mondadori, 2025), un viaggio lucido e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

