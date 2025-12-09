Carpi Gratteri e Nicaso presentano la loro inchiesta sulle pieghe del traffico di droga
Giovedì 11 dicembre tornano a Carpi il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e il professor Antonio Nicaso per presentare, nell’ambito della rassegna “Ne vale la pena”, il libro “Cartelli di sangue. Le rotte del narcotraffico e le crisi che lo alimentano” (Mondadori, 2025), un viaggio lucido e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
