Carpaneto celebra il Natale con il concerto dello Spirit Gospel Choir
Il Natale a Carpaneto si arricchisce con il ritorno dello Spirit Gospel Choir, che domenica 21 dicembre alle ore 21 si esibirà presso la parrocchia dei Santi Fermo e Rustico. L'evento, molto atteso, festeggia la stagione natalizia con un suggestivo concerto gospel, riproponendo il successo dello scorso anno.
Torna il concerto degli Spirit Gospel Choir, in programma domenica 21 dicembre alle ore 21 alla parrocchia dei Santi Fermo e Rustico, dopo il grande successo dello scorso anno. «L’intensità dell’atmosfera che si era creata hanno confermato quanto questo appuntamento sia in grado di parlare al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
