Carpaneto celebra il Natale con il concerto dello Spirit Gospel Choir

Il Natale a Carpaneto si arricchisce con il ritorno dello Spirit Gospel Choir, che domenica 21 dicembre alle ore 21 si esibirà presso la parrocchia dei Santi Fermo e Rustico. L'evento, molto atteso, festeggia la stagione natalizia con un suggestivo concerto gospel, riproponendo il successo dello scorso anno.

