Carolina Crescentini chiede educazione sessuale nelle scuole | Non capisco cosa stiamo aspettando per parlare ai ragazzi di questi temi in modo serio

L'attrice Carolina Crescentini ha partecipato all'Arena Repubblica Robinson durante la fiera Più Libri Più Liberi il 5 dicembre scorso. Il dialogo con Arianna Finos ha affrontato temi legati all'educazione sessuale nelle scuole e al ruolo delle donne nella società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Tra scandali, intrighi editoriali e un’Italia in piena trasformazione sociale, Mrs Playmen porta in scena Adelina Tattilo, l’“imperatrice del sesso” dell’editoria italiana, interpretata da Carolina Crescentini. La recensione di Film Tv. - facebook.com Vai su Facebook

Negli anni in cui il desiderio femminile era ancora un tabù, Adelina Tattilo trasformò una rivista in un manifesto di libertà e autodeterminazione. Oggi Carolina Crescentini la racconta in Mrs Playmen, la serie Netflix che restituisce voce alla pioniera dell’erotism Vai su X

Libri scolastici, Carolina Crescentini: “Stavo studiando storia con mia nipote e mi è partito un embolo, sono vecchi” - Stavolta è stata l‘attrice Carolina Crescentini, che ha interpretato in una recente serie televisiva Adelin ... Da tecnicadellascuola.it