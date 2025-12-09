Carolina Crescentini chiede educazione sessuale nelle scuole | Non capisco cosa stiamo aspettando per parlare ai ragazzi di questi temi in modo serio

Orizzontescuola.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice Carolina Crescentini ha partecipato all'Arena Repubblica Robinson durante la fiera Più Libri Più Liberi il 5 dicembre scorso. Il dialogo con Arianna Finos ha affrontato temi legati all'educazione sessuale nelle scuole e al ruolo delle donne nella società. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

