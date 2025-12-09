Caro voli a Natale | tornare in Sicilia costa fino al 900% in più Regione valuta nuovo treno speciale
Tornare in Sicilia a Natale diventa economicamente sempre più difficile: i prezzi dei voli schizzano fino al +900% rispetto a gennaio, denuncia il Codacons. Tra aerei carissimi e treni pieni, restano bonus regionali e il Sicilia Express, ma per molti rientrare a casa è ormai un lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Torna il caro voli a Natale. Tornare al sud è un salasso
Caro-voli, aumenti per i voli interni: la tratta più cara Roma-Catania
Caro voli, Cisl Sicilia: "Rilanciamo la proposta per la piena attuazione continuità territoriale"
"Tu, studente o lavoratore fuorisede meriti rispetto": il video (tagliente) di Luciana Litizzetto sul caro voli fa riflettere tutti.
Aerei, la svolta della #Sicilia: nasce Etna Sky, la low-cost che sfida il caro voli con un gruppo di investitori privati. Una promessa di tariffe accessibili e collegamenti pensati per i siciliani. Il deputato nazionale Manlio Messina ha ufficializzato la nascita della nuo
Voli e treni, caro prezzi a Natale per tornare in Puglia. E per la Vigilia biglietti sold-out - Puntuale come ogni Natale si riaccende la polemica sul caro prezzi dei trasporti verso la Puglia.
