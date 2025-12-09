Carne scaduta finalmente allerta alimentare | 180 tonnellate sequestrate al macello Bervini
L’inchiesta sulla carne scaduta rimessa in commercio dal macello Bervini Primo S.r.l. ha raggiunto un nuovo capitolo con la terza puntata di Report, l’inchiesta “Non si butta via niente” firmata da Giulia Innocenzi. Le. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it
