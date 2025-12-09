Carne scaduta finalmente allerta alimentare | 180 tonnellate sequestrate al macello Bervini

Cibosia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inchiesta sulla carne scaduta rimessa in commercio dal macello Bervini Primo S.r.l. ha raggiunto un nuovo capitolo con la terza puntata di Report, l’inchiesta “Non si butta via niente” firmata da Giulia Innocenzi. Le. L'articolo proviene da Cibosia. 🔗 Leggi su Cibosia.it

carne scaduta finalmente allerta alimentare 180 tonnellate sequestrate al macello bervini

© Cibosia.it - Carne scaduta, finalmente allerta alimentare: 180 tonnellate sequestrate al macello Bervini

News recenti che potrebbero piacerti

Scandalo carne scaduta: finalmente è scattata l’allerta alimentare, sequestrate 180 tonnellate dal macello Bervini - Terza puntata di Report sullo scandalo della carne scaduta rivenduta come fresca dallo stabilimento Bervini in provincia di Mantova ... Riporta greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Carne Scaduta Finalmente Allerta