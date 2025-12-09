Carmiano una strada al santo fondatore della congregazione missionari di San Carlo
CARMIANO – Carmiano rende omaggio alla figura di san Giovanni Battista Scalabrini, fondatore della congregazione missionari di San Carlo, intitolandogli una strada comunale nella giornata della festa dell’Immacolata.Si è tenuta ieri, infatti, la cerimonia di intitolazione di una via al santo, di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Centro Servizi Funebri SPAMAR di Tony Spagnolo e Martena Antonio - Piazza Assunta, 7 Carmiano. Tel. 3331095045 CASA FUNERARIA SPAMAR Via Firenze (Zona Pip) strada 45 Carmiano - facebook.com Vai su Facebook
Carmiano, una strada dedicata a San Giovanni Battista Scalabrini: appuntamento l’8 dicembre alle 16 - “La nostra città non dimentica la sua storia e le sue radici”, spiega il sindaco Giovanni Erroi. corrieresalentino.it scrive