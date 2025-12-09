Carmiano una strada al santo fondatore della congregazione missionari di San Carlo

Lecceprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CARMIANO – Carmiano rende omaggio alla figura di san Giovanni Battista Scalabrini, fondatore della congregazione missionari di San Carlo, intitolandogli una strada comunale nella giornata della festa dell’Immacolata.Si è tenuta ieri, infatti, la cerimonia di intitolazione di una via al santo, di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Carmiano, una strada dedicata a San Giovanni Battista Scalabrini: appuntamento l’8 dicembre alle 16 - “La nostra città non dimentica la sua storia e le sue radici”, spiega il sindaco Giovanni Erroi. corrieresalentino.it scrive

