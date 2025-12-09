Carlos Sainz e quel Rally del Portogallo 1995
Il momento di vero e proprio dramma arrivò nel penultimo tratto: un tronco colpì la Subaru di Sainz, recidendo un tubo dei freni e lasciandolo senza freni posteriori per la speciale finale. In molti avrebbero pensato che la vittoria fosse ormai sfumata e che Kankkunen avrebbe conquistato il successo. Dopo la brillante vittoria al Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
