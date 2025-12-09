Carlos Alcaraz si riscatta e supera Fonseca in una esibizione decisa da un lottato match tie-break
Carlos Alcaraz si riscatta con una prestazione convincente, superando Fonseca in un emozionante match tie-break. Lo spettacolo si svolge allo loanDepot Park di Miami, noto stadio dei Marlins, offrendo agli spettatori un incontro ricco di tensione e adrenalina tra due talenti del tennis in una sfida di esibizione di alto livello.
Grande spettacolo allo loanDepot Park di Miami, stadio che ospita gli incontri casalinghi dei Marlins (squadra locale di baseball), per la partita di esibizione tra Carlos Alcaraz (n.1 del mondo) e Joao Fonseca (n.24 ATP). Un match affascinante tra l’attuale riferimento del massimo circuito internazionale del tennis e chi vorrebbe essere tra quelli in grado di rompere il duopolio dello spagnolo e di Jannik Sinner. Si è assistito a un confronto emozionante, pur nei crismi sempre di una sfida che non valeva a livello ATP, vinta da Carlitos col punteggio di 7-5 2-6 10-8 in 1 ora e 29 minuti di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
