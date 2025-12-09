Carlo Vanzini emozionato nell'ultimo video | Mi dicono tutti | sei a casa nostra a tavola con noi

Vanzini, che da oltre un decennio è la voce della Formula 1, ha annunciato nei giorni scorsi che a gennaio dovrà subire una seria operazione. Numerosissimi moti di affetto nei suoi confronti sono giunti al telecronista, che ha voluto ringraziare tutti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carlo Vanzini: “Ho un tumore al pancreas, a gennaio l’operazione”

Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato, l’ho scoperto presto»

Forza Carlo Vanzini, la redazione di MondoUomo.it al tuo fianco!

"Carlo Vanzini, voto 10. La notizia, lo ammetto, ha colpito forte. Scoprire che dietro quella voce che ci accompagna da una vita c'era una battaglia enorme, combattuta nel silenzio, stringe lo stomaco. Carlo la sta affrontando con una dignità rara: niente proclam

"Il vincitore è quello che alza il trofeo: Lando Norris. Ma è stata una stagione in cui anche i più scettici non possono non ammettere che Verstappen sia stato il numero 1" Carlo Vanzini ? #nonstopnews LIVE

