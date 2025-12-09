Carlo Acutis la reliquia del santo nelle Filippine
Nuovo pellegrinaggio con migliaia di fedeli per la reliquia di san Carlo Acutis in Asia che, dal 28 novembre e fino al 15 dicembre 2025, sta visitando 16 diocesi del grande paese del sud est asiatico. L'arrivo di questo "dono prezioso" - così viene definito nella nota della chiesa filippina
12 ottobre, si celebra Carlo Acutis: prima festa da santo
La prima festa di San Carlo Acutis: l’oratorio di Santa Maria Segreta a Milano porterà il nome del patrono del Web
Carlo Acutis visto da Scorsese, il santo millenial in una serie tv. Lo interpreta Jacopo Iebba
Il premio San Francesco d'Assisi - Carlo Acutis è un riconoscimento annuale assegnato ad Assisi a progetti innovativi che promuovono un'economia della fraternità, ispirandosi alla spiritualità di San Francesco e al beato Carlo Acutis, esempio di santità gi
Un viaggio speciale: sulle tracce di Carlo Acutis e della sua luce
Missione nelle Filippine per la reliquia di San Carlo Acutis - Migliaia di fedeli in venerazione nelle 16 diocesi toccate dal pellegrinaggio in corso Il vescovo Sorrentino: "San Francesco e il giovane millennial costituiscono un team straordinario per imparare il ..."
