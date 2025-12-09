Carlo Acutis la reliquia del santo nelle Filippine

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo pellegrinaggio con migliaia di fedeli per la reliquia di san Carlo Acutis in Asia che, dal 28 novembre e fino al 15 dicembre 2025, sta visitando 16 diocesi del grande paese del sud est asiatico. L'arrivo di questo “dono prezioso” - così viene definito nella nota della chiesa filippina - è. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

