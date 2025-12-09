Carlino 140 anni il sindaco di Ravenna delinea il futuro | Deficit infrastrutturale da superare

Il sindaco di Ravenna delinea le priorità per il futuro della città, evidenziando la necessità di superare il deficit infrastrutturale. Tra interventi strategici ci sono l’ammodernamento della statale 16, la quarta corsia tra Bologna e Ravenna e il miglioramento del sistema sanitario con il nuovo pronto soccorso previsto per il 2026.

Ravenna, 9 dicembre 2025 – Ravenna deve uscire dal gap infrastrutturale che la soffoca – e a questo riguardo se si "adegua" il Passante di Bologna alle risorse disponibili rinunciando a soluzioni più costose, occorre lavorare alla quarta corsia tra Bologna e la diramazione per Ravenna, così come sull'ammodernamento della statale 16 tra Ravenna e Argenta – e deve poter contare su una sanità migliore e che farà perno sul nuovo pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Croci che sarà inaugurato nel 2026. Le riflessioni del presidente della Regione Michele de Pascale e del sindaco Alessandro Barattoni si sono rincorse in un ridotto dell'Alighieri gremito e che ha fatto da sfondo alla serata celebrativa dei 140 anni del Carlino; un modo per festeggiare anche i 75 anni di presenza della redazione locale del Carlino a Ravenna a testimoniare, come hanno ribadito Agnese Pini – direttrice de Il Resto del Carlino, La Nazione, IL Giorno e Luce! – e Valerio Baroncini – vicedirettore de Il Resto del Carlino – l'importanza fondamentale del legame tra il giornale e i territori in cui opera.