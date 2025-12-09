Carini acceso l' albero di Natale in piazza Duomo | è stato donato dall' associazione Jonathan Livingston

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Otto metri e mezzo di altezza, centinaia di luci, palloncini verdi, rossi e dorati a forma di caramelle e una grande stella in punta. Si presenta così l’albero di Natale acceso ieri, nel giorno dell’Immacolata, in piazza Duomo a Carini. Un albero tradizionale ma al tempo stesso moderno che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

carini acceso albero nataleAcceso l’albero di Natale. Una sfera luminosa nei giardini - Con la cerimonia di accensione dell’albero di Natale e della scultura luminosa nei giardini di piazza della Libertà, l’atmosfera ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Carini Acceso Albero Natale