Carini acceso l' albero di Natale in piazza Duomo | è stato donato dall' associazione Jonathan Livingston
Otto metri e mezzo di altezza, centinaia di luci, palloncini verdi, rossi e dorati a forma di caramelle e una grande stella in punta. Si presenta così l’albero di Natale acceso ieri, nel giorno dell’Immacolata, in piazza Duomo a Carini. Un albero tradizionale ma al tempo stesso moderno che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
