Carenze di personale ospedale in affanno

L’ospedale di Bentivoglio si trova ad affrontare una grave carenza di personale che mette a rischio la qualità e la tempestività dei servizi sanitari offerti. La situazione, ormai critica in tutti i reparti, solleva preoccupazioni tra il personale e le istituzioni, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti.

Carenza di organico in ogni reparto all’ospedale di Bentivoglio: la Fp Cgil lancia l’allarme sulla tenuta dei servizi. "Da settimane non facciamo che raccogliere segnalazioni di carenze di organico da parte delle lavoratrici e lavoratori dell’ospedale di Bentivoglio – dice Teresa Pallotti funzionaria della Fp Cgil di Bologna –. Dal pronto soccorso, alle medicine, alla geriatria, all’ortopedia e fino a chi si occupa della parte amministrativa e della logistica. Una situazione esplosiva a cui la direzione risponde quasi allargando le braccia, ma non dando mai una soluzione per nessuna delle professioni presenti e, a ricaduta, sugli utenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Carenze di personale, ospedale in affanno"

