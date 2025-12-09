Carceri sovraffollate agenti aggrediti e telefoni in cella | l' allarme di Procura e Provveditorato penitenziario
Carceri sovraffollate, nonostante il calo di arrestati, passati da 648 a 510. Il dato è emerso dall'incontro tra Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia, e Liberato Gerardo Guerriero, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Umbria-Marche, insediatosi di recente alla.
