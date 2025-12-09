Carceri sovraffollate agenti aggrediti e telefoni in cella | l' allarme di Procura e Provveditorato penitenziario

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carceri sovraffollate, nonostante il calo di arrestati, passati da 648 a 510. Il dato è emerso dall'incontro tra Sergio Sottani, procuratore generale di Perugia, e Liberato Gerardo Guerriero, provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria Umbria-Marche, insediatosi di recente alla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Carceri sovraffollate: Caritas Ambrosiana porta fuori 20 detenuti - Come hanno dimostrato le rivolte avvenute nelle scorse settimane in diversi istituti di pena. Come scrive avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Carceri Sovraffollate Agenti Aggrediti