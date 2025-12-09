Carceri la richiesta dei vescovi lombardi | Lo Stato faccia un gesto di clemenza per i detenuti

Un appello dei vescovi della Lombardia per un gesto di clemenza di fronte al sovraffollamento delle carceri. È quanto hanno predisposto i capi delle diocesi lombarde in vista del Giubileo dei detenuti, che si terrà domenica 14 dicembre.Gesto di clemenzaRinnovando la disponibilità a “collaborare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Secondo gli attivisti, la pena richiesta per Anan Yaeesh supera addirittura quella già scontata nelle carceri israeliane, dove ha affrontato anni di detenzione durante la seconda Intifada - facebook.com Vai su Facebook

Carceri, nuova aggressione a Sant'Angelo dei Lombardi - «Pretendeva di essere condotto negli uffici della matricola per denunciare un magistrato e quando gli è stato riferito di dover attendere ha pensato bene di aggredire il personale di polizia ... Da ilmattino.it