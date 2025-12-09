Carceri la richiesta dei vescovi lombardi | Lo Stato faccia un gesto di clemenza per i detenuti
Un appello dei vescovi della Lombardia per un gesto di clemenza di fronte al sovraffollamento delle carceri. È quanto hanno predisposto i capi delle diocesi lombarde in vista del Giubileo dei detenuti, che si terrà domenica 14 dicembre.Gesto di clemenzaRinnovando la disponibilità a “collaborare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Secondo gli attivisti, la pena richiesta per Anan Yaeesh supera addirittura quella già scontata nelle carceri israeliane, dove ha affrontato anni di detenzione durante la seconda Intifada - facebook.com Vai su Facebook
Carceri, nuova aggressione a Sant'Angelo dei Lombardi - «Pretendeva di essere condotto negli uffici della matricola per denunciare un magistrato e quando gli è stato riferito di dover attendere ha pensato bene di aggredire il personale di polizia ... Da ilmattino.it
Il 2025 non è stato l'anno del Louvre, tra furti, scioperi e ora persino allagamenti wired.it
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com
Ospedale San Raffaele, Cda vota revoca amministratore unico: Galli si dimette ildifforme.it
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
AFFARI TUOI, LA RUOTA E L’EREDITÀ SPREMUTI COME LIMONI: SPECIALI PRIME TIME bubinoblog
Mondiali 2026, è già polemica: il Pride Match diventa un caso lettera43.it
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Cagliari, che numeri per quel giovane rossoblù! Le statistiche non mentono, tutti i dettagli calcionews24.com