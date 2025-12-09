Carbone mister Primavera | I ragazzi hanno meritato il passaggio del turno

L’Inter Primavera ha ottenuto una vittoria storica nella Youth League, superando il Liverpool per 5-0 e assicurandosi il passaggio del turno. Il tecnico Carbone ha espresso grande soddisfazione per l’impegno dei ragazzi, sottolineando come abbiano meritato questa qualificazione. Una prestazione che rimarrà impressa nella memoria del settore giovanile nerazzurro.

Carbone. L' Inter Primavera ha scritto una pagina memorabile nella Youth League, travolgendo il Liverpool per 5-0 e conquistando il passaggio del turno. Benito Carbone, tecnico dei nerazzurri, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei ragazzi: " Credo che i ragazzi si siano meritati questo passaggio del turno. Per tutta la competizione che abbiamo fatto credo che abbiamo meritato, concludendo con questa partita molto positiva su tutti gli aspetti, in fase di possesso e di non possesso. Siamo anche riusciti a non prendere gol ". Carbone ha sottolineato l'importanza dello spirito mostrato in campo: " L'ho detto ai ragazzi, mi è piaciuto molto lo spirito avuto per tutta la partita.