Carbone mister Primavera | I ragazzi hanno meritato il passaggio del turno
L’Inter Primavera ha ottenuto una vittoria storica nella Youth League, superando il Liverpool per 5-0 e assicurandosi il passaggio del turno. Il tecnico Carbone ha espresso grande soddisfazione per l’impegno dei ragazzi, sottolineando come abbiano meritato questa qualificazione. Una prestazione che rimarrà impressa nella memoria del settore giovanile nerazzurro.
Carbone. L’ Inter Primavera ha scritto una pagina memorabile nella Youth League, travolgendo il Liverpool per 5-0 e conquistando il passaggio del turno. Benito Carbone, tecnico dei nerazzurri, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prestazione dei ragazzi: “ Credo che i ragazzi si siano meritati questo passaggio del turno. Per tutta la competizione che abbiamo fatto credo che abbiamo meritato, concludendo con questa partita molto positiva su tutti gli aspetti, in fase di possesso e di non possesso. Siamo anche riusciti a non prendere gol “. Carbone ha sottolineato l’importanza dello spirito mostrato in campo: “ L’ho detto ai ragazzi, mi è piaciuto molto lo spirito avuto per tutta la partita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
I convocati di mister Carbone per oggi La lista completa per Inter Primavera Liverpool in Youth League ? - facebook.com Vai su Facebook
Carbone: “Passaggio del turno meritato. Molto felice per Mancuso, Moressa e Farronato” - 0 contro il Liverpool che vale il passaggio del turno in Youth League: “Credo che i ragazzi si siano meritati q ... Da msn.com
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it