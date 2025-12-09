Carbone FdI attacca il Comune sugli impianti sportivi | Raccontate una realtà parallela

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giorno in cui sindaco di Messina e sindaco di Taormina hanno illustrato al Salone delle Bandiere il quadro delle attività sugli impianti sportivi cittadini, definendolo un “autentico esempio di buon governo”, arriva la controffensiva politica. A guidarla è il consigliere comunale Dario. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

carbone fdi attacca comuneCemento sulla pista di atletica del Brillia, Caputo (FdI) attacca il Comune: «Impianto stravolto» - «Qui non si parla solo di un intervento tecnico, ma di una scelta che rischia di privare una generazione di un luogo essenziale per la crescita motoria. Da ecodellojonio.it