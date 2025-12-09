Carbone dopo Inter Primavera Liverpool | Passaggio del turno meritato ecco cosa ho detto ai ragazzi
Dopo la vittoria contro il Liverpool, Carbone ha commentato il passaggio del turno dell'Inter Primavera, sottolineando il valore della prestazione e l'impegno dei giovani. L'allenatore ha condiviso anche le parole di incoraggiamento rivolte alla squadra, evidenziando il merito di questa conquista e l'importanza di continuare su questa strada.
Inter News 24 . Le parole del tecnico. Intercettato dai giornalisti presenti al KONAMI Football Centre al termine di Inter Primavera Liverpool, il tecnico nerazzurro Benito Carbone ha commentato il roboante successo in Youth League. VITTORIA E PLAYOFF – « I ragazzi si sono meritati questo passaggio al prossimo turno, abbiamo fatto tutta la competizione per meritarlo. La partita è stata positiva in tanti aspetti, sia in fase di possesso che di non possesso, e siamo riusciti a non prendere gol. Sono molto contento che abbiamo approcciato nel modo giusto. 🔗 Leggi su Internews24.com
Cerpelletti dopo Ajax Inter Primavera: «Oggi Taho è stato bravissimo, mi ispiro a Calhanoglu e non solo. Ecco cosa ci chiede Carbone»
Dopo il petrolio, il carbone. Il lato oscuro della crisi russa
Carbone esulta dopo Inter Napoli Primavera: «Zouin devastante per questa categoria, ci mancava la vittoria! Sono contento per due motivi»
....È uscito il nuovo libro di Vira Carbone: “Un anno per volersi bene. Il benessere mese dopo mese”. All’interno troverete anche un mio contributo dedicato alla cura quotidiana del movimento e del benessere muscolo-scheletrico, con suggerimenti pratici - facebook.com Vai su Facebook
Manita dell'Inter Primavera al Liverpool, perde l'Atalanta: i risultati delle italiane in Youth League - 0 i pari età del Liverpool e sale in zona qualificazione diretta agli ottavi di finale ... Segnala msn.com
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it