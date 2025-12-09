Carbone dopo Inter Primavera Liverpool | Passaggio del turno meritato ecco cosa ho detto ai ragazzi

Dopo la vittoria contro il Liverpool, Carbone ha commentato il passaggio del turno dell'Inter Primavera, sottolineando il valore della prestazione e l'impegno dei giovani. L'allenatore ha condiviso anche le parole di incoraggiamento rivolte alla squadra, evidenziando il merito di questa conquista e l'importanza di continuare su questa strada.

Inter News 24 . Le parole del tecnico. Intercettato dai giornalisti presenti al KONAMI Football Centre al termine di Inter Primavera Liverpool, il tecnico nerazzurro Benito Carbone ha commentato il roboante successo in Youth League. VITTORIA E PLAYOFF – « I ragazzi si sono meritati questo passaggio al prossimo turno, abbiamo fatto tutta la competizione per meritarlo. La partita è stata positiva in tanti aspetti, sia in fase di possesso che di non possesso, e siamo riusciti a non prendere gol. Sono molto contento che abbiamo approcciato nel modo giusto. 🔗 Leggi su Internews24.com