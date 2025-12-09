Carabinieri cambio al vertice del Norm di Ravenna | arriva il capitano Trezza

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice del Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di Ravenna. Da pochi giorni al comando è arrivato il capitano Alfonso Trezza, proveniente dalla compagnia Carabinieri di Treviso.Originario della provincia di Salerno, il capitano Trezza vanta una notevole esperienza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

