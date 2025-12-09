Capuano mette pressione su Spalletti | Deve tassativamente vincere due delle prossime tre Altrimenti il contratto in scadenza…

Capuano mette pressione su Spalletti: «Deve tassativamente vincere due delle prossime tre. Altrimenti il contratto in scadenza.». Così il giornalista. La sconfitta per  2-1  subita dalla  Juventus  contro il  Napoli  al Maradona ha acceso i riflettori sulla  posizione di Luciano Spalletti. Il giornalista  Giovanni Capuano, sul suo account  X, ha analizzato le  conseguenze  del passo falso, individuando un  ultimatum preciso  per il tecnico in vista dei prossimi e  cruciali impegni  della squadra. Il peso del contratto e l’obbligo di non perdere. Secondo  Capuano, la  crisi di risultati  e il  gioco intermittente  espresso finora dalla  Juventus  stanno mettendo sotto pressione il contratto del tecnico, che scade il  30 giugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

