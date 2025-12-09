Capuano mette pressione su Spalletti | Deve tassativamente vincere due delle prossime tre Altrimenti il contratto in scadenza…
Capuano mette pressione su Spalletti: «Deve tassativamente vincere due delle prossime tre. Altrimenti il contratto in scadenza.». Così il giornalista. La sconfitta per 2-1 subita dalla Juventus contro il Napoli al Maradona ha acceso i riflettori sulla posizione di Luciano Spalletti. Il giornalista Giovanni Capuano, sul suo account X, ha analizzato le conseguenze del passo falso, individuando un ultimatum preciso per il tecnico in vista dei prossimi e cruciali impegni della squadra. Il peso del contratto e l'obbligo di non perdere. Secondo Capuano, la crisi di risultati e il gioco intermittente espresso finora dalla Juventus stanno mettendo sotto pressione il contratto del tecnico, che scade il 30 giugno.
Big match di giornata, la gara tra Roma e Napoli con le due squadre che conoscono i risultati delle avversarie. Gasperini sceglie di nuovo Celik e Wesley sugli esterni e mette dentro Ferguson dal 1’. Conte rispetto alla gara con l’Atalanta cambia solo l’esterno - facebook.com Vai su Facebook
Cinque domande a Spalletti dopo la sconfitta della Juventus a Napoli - La notte del Maradona mette nel mirino della critica le scelte di Spalletti: ecco cinque domande per il tecnico juventino. Lo riporta panorama.it
