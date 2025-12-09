Capretta rimane bloccata sulle rocce deve intervenire il soccorso alpino
Un’operazione di salvataggio fuori dall’ordinario. Una piccola capretta è rimasta bloccata per molto tempo su una parete rocciosa particolarmente ripida. L'animale è stato riportato in sicurezza dopo un intervento durato ben quattro ore.Il salvataggioLa capretta si trovava sulle rocce di. 🔗 Leggi su Today.it
Una capretta rimane incastrata su una parete rocciosa: viene salvata dopo quattro ore
Capretta bloccata sulle rocce recuperata dal soccorso alpino - Il soccorso alpino Bassa Atesina del Cnsas è stato allertato dalla Guardia forestale di Egna per un intervento insolito, durato circa 4 ore: il recupero di una capretta rimasta bloccata su una parete ... rainews.it scrive
