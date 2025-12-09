Capretta bloccata su una parete rocciosa | intervento di quattro ore per salvarla
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un recupero complesso in Alto Adige. Un’operazione di salvataggio decisamente insolita ha visto protagonista una piccola capretta rimasta bloccata per ore su una parete rocciosa estremamente ripida. L’animale è stato riportato in salvo dopo un intervento durato quattro ore, condotto con grande attenzione e competenza. Il soccorso tra le rocce di Castelfeder. La capretta era ferma su un costone di Castelfeder, in Alto Adige. Il recupero, avvenuto nella giornata di martedì 9 dicembre, ha coinvolto il Soccorso alpino bassa atesina, intervenuto sopra il campo sportivo di Ora dopo una segnalazione della Guardia forestale di Egna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Ora, capretta in difficoltà salvata dal Soccorso Alpino - Una capretta rimasta bloccata su una parete rocciosa a Castelfeder, sopra il campo sportivo di Ora, è stata salvata questa mattina dal Soccorso alpino Bassa Atesina, allertato dalla Guardia forestale ... Lo riporta altoadige.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 16:25 romadailynews.it
Sabatini loda Chivu: «Personaggio da preservare, all’Inter ha fatto una rivoluzione gentile» internews24.com
Dove vedere in tv Scandicci-Osasco Sao Cristovao Saude, Mondiale per club volley femminile: orario, ... oasport.it
Mazzetta da 560 euro per un incarico pubblico: il sindaco indagato per corruzione thesocialpost.it
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra ... leggo.it
Giornale radio del mattino, martedì 9 dicembre lapresse.it