Capretta bloccata su una parete rocciosa | intervento di quattro ore per salvarla

Un recupero complesso in Alto Adige. Un'operazione di salvataggio decisamente insolita ha visto protagonista una piccola capretta rimasta bloccata per ore su una parete rocciosa estremamente ripida. L'animale è stato riportato in salvo dopo un intervento durato quattro ore, condotto con grande attenzione e competenza. Il soccorso tra le rocce di Castelfeder. La capretta era ferma su un costone di Castelfeder, in Alto Adige. Il recupero, avvenuto nella giornata di martedì 9 dicembre, ha coinvolto il Soccorso alpino bassa atesina, intervenuto sopra il campo sportivo di Ora dopo una segnalazione della Guardia forestale di Egna.

