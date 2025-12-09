Capretta bloccata su una parete rocciosa | intervento di quattro ore per salvarla

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un recupero complesso in Alto Adige. Un’operazione di salvataggio decisamente insolita ha visto protagonista una piccola capretta rimasta bloccata per ore su una parete rocciosa estremamente ripida. L’animale è stato riportato in salvo dopo un intervento durato quattro ore, condotto con grande attenzione e competenza. Il soccorso tra le rocce di Castelfeder. La capretta era ferma su un costone di Castelfeder, in Alto Adige. Il recupero, avvenuto nella giornata di martedì 9 dicembre, ha coinvolto il Soccorso alpino bassa atesina, intervenuto sopra il campo sportivo di Ora dopo una segnalazione della Guardia forestale di Egna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

