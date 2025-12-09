Caprarola docenti contro l' accorpamento Marchini e Virgili | Gravi disagi ad alunni e famiglie

Viterbotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polemche intorno alla riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Viterbo, dopo l'ufficializzazione, da parte della Regione Lazio, del nuovo assetto per gli istituti della Tuscia. La misura, ratificata dalla Pisana su suggerimento del tavolo provinciale del dimensionamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

caprarola docenti contro accorpamentoSi-Avs: “Il dimensionamento scolastico tra Caprarola e Ronciglione spacciato per miglioramento dell’offerta formativa” - NewTusciz – CAPRAROLA/RONCIGLIONE – La questione del dimensionamento scolastico tiene banco da diversi anni, ma negli ultimi mesi è stata oggetto di dichiarazioni surreali, da parte del presidente Roc ... Segnala newtuscia.it

Cerca Video su questo argomento: Caprarola Docenti Contro Accorpamento