Caprarola docenti contro l' accorpamento Marchini e Virgili | Gravi disagi ad alunni e famiglie
Polemche intorno alla riorganizzazione della rete scolastica della provincia di Viterbo, dopo l'ufficializzazione, da parte della Regione Lazio, del nuovo assetto per gli istituti della Tuscia. La misura, ratificata dalla Pisana su suggerimento del tavolo provinciale del dimensionamento. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
