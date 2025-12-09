Capodanno si attende il concerto ma dodici mesi dopo il progetto per la piazza è dimenticato

A un anno dalla promessa di rinnovare la piazza per il Capodanno, i progetti sembrano essere stati dimenticati. Mentre a Reggio Calabria si ripropone lo slogan “Capodanno… stai” di Falcomatà, il desiderio di festeggiare in piazza resta irrealizzato, evidenziando una distanza tra aspettative e realizzazioni.

A pochi chilometri di distanza la pattuglia di big del capodanno Rai, sulle rive dello Stretto Reggio Calabria (che dello show televisivo di punta ha già beneficiato) replica con lo slogan coniato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ovvero “Capodanno. stai”, un invito a salutare il 2026 in piazza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

