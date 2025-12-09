Capodanno in musica | confermata l’accoppiata Panicucci- Rovazzi sebbene ci siano tensioni
Anche quest'anno il Capodanno su canale 5 sarà condotto da Federica Panicucci, al suo fianco Fabio Rovazzi, sebbene l'anno scorso sembra che ci siano stati dei problemi tra di loro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
L’inverno di Scandicci: fra teatro, musica e danza. Oltre settanta eventi da stasera a Capodanno
Michielin e Bennato in concerto. Sarà un Capodanno con 150 eventi tra musica, sport e cultura
Capodanno anni ’90. Per salutare il 2025 festa in piazza S.Maria. Sarà musica fino alle 3
Pranzo di Capodanno in Masseria con musica e divertimento tel 080759303 - facebook.com Vai su Facebook
Concerti Capodanno 2026, guida alle piazze in festa - Concerti Capodanno 2026: alla scoperta delle piazze italiane in festa con artisti e grandi eventi da Nord a Sud. Da siviaggia.it
