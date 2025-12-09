Capodanno al Politeama con Arisa e The Kolors aspettando l' arrivo del 2026 | il programma della serata
La città di Palermo è pronta per festeggiare il nuovo anno con una serata ricca di musica e intrattenimento che animerà Piazza Ruggero Settimo. Il Capodanno, promosso dal Comune guidato dal sindaco Roberto Lagalla e organizzato da GoMad Concerti, prenderà il via alle 21 con la conduzione di Marco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Saranno Arisa e The Kolors i protagonisti del concerto di Capodanno 2026 al Politeama di Palermo. #gomad #arisa #thecolors #palermo - facebook.com Vai su Facebook
A Palermo il Capodanno in piazza con Arisa e The Kolors - Presentato a Palermo, presso il Centro di fotografia Letizia Battaglia, il calendario degli eventi per le festività di Natale e Capodanno ... Da italpress.com
