Capodanno al Politeama con Arisa e The Kolors aspettando l' arrivo del 2026 | il programma della serata

La città di Palermo è pronta per festeggiare il nuovo anno con una serata ricca di musica e intrattenimento che animerà Piazza Ruggero Settimo. Il Capodanno, promosso dal Comune guidato dal sindaco Roberto Lagalla e organizzato da GoMad Concerti, prenderà il via alle 21 con la conduzione di Marco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it