Capodanno al Politeama con Arisa e The Kolors aspettando l' arrivo del 2026 | il programma della serata

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Palermo è pronta per festeggiare il nuovo anno con una serata ricca di musica e intrattenimento che animerà Piazza Ruggero Settimo. Il Capodanno, promosso dal Comune guidato dal sindaco Roberto Lagalla e organizzato da GoMad Concerti, prenderà il via alle 21 con la conduzione di Marco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Capodanno 2026, chi canterà al Politeama? Il Comune pubblica l'avviso per gli artisti

Capodanno a Palermo, tutti gli artisti in lizza per il concerto al Politeama: Mahmood e Ghali tra i favoriti

Capodanno al Politeama, Arisa e The Kolors saranno i protagonisti del concerto

capodanno politeama arisa theA Palermo il Capodanno in piazza con Arisa e The Kolors - Presentato a Palermo, presso il Centro di fotografia Letizia Battaglia, il calendario degli eventi per le festività di Natale e Capodanno ... Da italpress.com