Capello sta con Yildiz | Va lasciato libero come tutti quelli di qualità e fantasia Spalletti? Dure le sue parole dopo Napoli forse…
Franco Capello si esprime a favore di Yildiz, sostenendo che dovrebbe essere lasciato libero come tutti i giocatori di qualità e fantasia. Il commento arriva in un momento di discussione sulle scelte e le parole di Spalletti dopo la partita del Napoli, suscitando dibattito tra gli esperti e i tifosi.
Capello sta con Yildiz: «Va lasciato libero come tutti quelli di qualità e fantasia». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport sulla Juventus. Fabio Capello è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della Juventus, reduce dalla sconfitta per 2-1 domenica sera sul campo del Napoli campione d’Italia. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORO – « La Juve gioca lentamente e Spalletti non è ancora riuscito a far manovrare i giocatori in velocità, questa è la realtà. Spalletti è appena arrivato, cerca di fare delle cose, di dare delle idee e di imprimere una maggiore personalità alla squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Capello: “La palla gira troppo lenta, difficile chiedere di più a Yildiz” - Capello analizza la crisi della Juventus a Gazzetta: “La palla gira lenta e poco in verticale? Da tuttojuve.com