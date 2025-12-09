Capello parla dell’Inter | Mi ha impressionato contro il Como In campo si è visto questo
Fabio Capello ha commentato la recente partita dell’Inter, evidenziando l’impressionante prestazione dei nerazzurri contro il Como. L’ex allenatore ha sottolineato in particolare alcuni aspetti che si sono distinti in campo, offrendo un’analisi sulla crescita e sul rendimento della squadra in questa fase.
Inter News 24 Fabio Capello ha parlato dell’Inter e della grande prestazione dei nerazzurri contro il Como. Ecco cosa si è visto in campo secondo l’ex tecnico. Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Napoli Juventus e di Inter Como. LEGGI ANCHE: Inter Como, Marchisio esalta il lavoro di Chivu: «Rosa più forte e pressing di qualità» SU NAPOLI JUVE – « Spalletti ha cercato di mettere in difficoltà il Napoli pensando probabilmente di bloccare gli esterni e lasciando la palla a un difensore centrale. Yildiz è uno di quei giocatori che va lasciato libero. Certo, deve tornare a posizionarsi quando perdi palla, ma poi deve avere la licenza di inventare: questi giocatori di qualità e fantasia bisogna lasciarli esprimersi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
#Capello a @Gazzetta_it: " @acmilan, #Allegri ha saputo dare ordine ed equilibrio". Poi parla di tanti singoli - #ACMilan #Milan #SempreMilan Vai su X
La lucentezza parla da sola! Sfumatura calda e naturale per dare al capello un aspetto sano e radioso. - facebook.com Vai su Facebook
Capello: "L'Inter ha subito un gol irregolare. Ma non si può marcare in modo così approssimativo" - Fabio Capello, dagli studi di Sky, ha analizzato la sconfitta dell’Inter a Madrid con l’Atletico: “Va analizzata la partita. Da tuttomercatoweb.com