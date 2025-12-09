Capello parla dell’Inter | Mi ha impressionato contro il Como In campo si è visto questo 

Fabio Capello ha commentato la recente partita dell’Inter, evidenziando l’impressionante prestazione dei nerazzurri contro il Como. L’ex allenatore ha sottolineato in particolare alcuni aspetti che si sono distinti in campo, offrendo un’analisi sulla crescita e sul rendimento della squadra in questa fase.

Fabio Capello ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Napoli Juventus e di Inter Como.

SU NAPOLI JUVE – « Spalletti ha cercato di mettere in difficoltà il Napoli pensando probabilmente di bloccare gli esterni e lasciando la palla a un difensore centrale. Yildiz è uno di quei giocatori che va lasciato libero. Certo, deve tornare a posizionarsi quando perdi palla, ma poi deve avere la licenza di inventare: questi giocatori di qualità e fantasia bisogna lasciarli esprimersi.