Caos ed errori al San Raffaele i sindacati | Non ci sorprende accadrà sempre più spesso

Milanotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti criticità al San Raffaele di Milano, tra il 6 e il 7 dicembre, hanno evidenziato gravi errori e disorganizzazione. I sindacati sottolineano che tali situazioni, purtroppo, sono destinate a ripetersi senza regole chiare e trasparenti. Il coordinamento regionale degli ordini infermieristici chiede norme etiche per il reclutamento degli infermieri, al fine di garantire sicurezza e qualità dell’assistenza.

Regole certe per reclutare gli infermieri in modo etico. Le chiede il coordinamento regionale degli ordini infermieristici in una nota, prendendo spunto dalla vicenda del San Raffaele di Milano, dove tra il 6 e il 7 dicembre si sono verificate gravissime criticità in reparti molto delicati, a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

La Roma fallisce tre rigori e perde 1-0 con il Lille | Caos dal dischetto: errori di Dovbyk e Soulé, cosa è successo

Caos al San Raffaele di Milano, errori gravi e malati a rischio. Avs: "La Regione deve rispondere"

Caos al San Raffaele, lascia l'amministratore Francesco Galli: dimissioni dopo i «gravi errori» della coop nelle aree cure intensive

caos errori san raffaeleCaos al San Raffaele, la mail del medico: “Infermieri sbagliano terapie e non conoscono i farmaci” - "Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci e che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati", scrive un medico il 6 dicembre ... Riporta rainews.it