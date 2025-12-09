Caos al San Raffaele è scontro Bertolaso | se c’è una criticità interveniamo I sindacati | quanto successo non ci meraviglia è anni che denunciamo la situazione

Milano, 9 dicembre 2025 - Il caso San Raffaele e la situazione di caos, denunciata dai sindacati, che nel fine settimana si è registrata nel reparto di terapie intensive, il cosiddetto “iceberg”, diventa anche e soprattutto oggetto di scontro politico. Intanto il colosso della sanità ha formalizzato le dimissioni del dottor Francesco Galli da amministratore unico dell'Irccs, e contemporaneamente ha nominato Marco Centenari che ne assume l'incarico aggiungendolo a quello di amministratore delegato del Gruppo San Donato. Il dosaggio sbagliato del farmaco, l’infermiera che scappa. Il caos alla Terapia intensiva la notte del 6 dicembre, le dimissioni di Galli: cos'è successo Schieramenti contrapposti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: se c’è una criticità interveniamo. I sindacati: quanto successo non ci meraviglia è anni che denunciamo la situazione

