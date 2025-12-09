Canzo finiscono i lavori dopo due anni ma la strada resta chiusa | la viabilità fa discutere

Dopo quasi due anni di lavori e disagi, i cantieri sulle vie Stoppani, Parini, Mella e Carducci a Canzo si sono conclusi, ma la viabilità rimane problematica. La chiusura delle strade continua a generare discussioni tra residenti e pendolari, evidenziando le difficoltà di ripristinare completamente la normalità dopo il lungo intervento.

Dopo quasi due anni di cantieri, chiusure e disagi sulle vie Stoppani, Parini, Mella e Carducci a Canzo, il completamento dei lavori non sembra aver riportato la situazione alla normalità. È quanto denuncia “Viviamo Canzo”, il gruppo di minoranza guidato dal consigliere comunale Paolo Ceruti, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

