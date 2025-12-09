Canzi | Ci godiamo l’obiettivo ma ora abbiamo appetito Con lo United allo Stadium spero in una cornice di pubblico degna

Mauro Canzi esprime soddisfazione per il recente successo della squadra, sottolineando l'importanza di celebrare l'obiettivo raggiunto. Tuttavia, avverte che l'appetito di vittorie è ancora vivo e punta con entusiasmo alla sfida contro lo United allo Stadium, auspicando una partecipazione di pubblico all'altezza dell'evento.

di Mauro Munno . Le parole. Max Canzi, tecnico della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria col St. Polten che consegna alle bianconere la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della UWCL. QUALIFICATE – «È una grandissima soddisfazione, inizio stagione non semplice. Anche se in Champions abbiamo sempre fatto bene, abbiamo perso immeritatamente col Bayern. È stato un percorso netto, almeno come prestazioni». DIVERTIRSI CON TANTI GOL – « Ti diverti solo quando vinci. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Canzi: «Ci godiamo l’obiettivo ma ora abbiamo appetito. Con lo United allo Stadium spero in una cornice di pubblico degna»

