Cani blu a Chernobyl colpa delle contaminazioni radioattive? Gli scienziati fanno chiarezza sul colore del pelo e la motivazione è disgustosa

9 dic 2025

A Chernobyl, nel nord dell’Ucraina, a ottobre sono stati avvistati tre cani con il pelo blu. Le immagini sono diventate virali sui social e molti utenti hanno ricondotto il colore del pelo agli effetti delle radiazioni nucleari che ancora pervadono la zona dopo il disastro del 1986. Gli scienziati del programma Dogs of Chernobyl hanno fatto chiarezza in merito. Come riporta La Repubblica, gli esperti del posto hanno accertato che i cani non sono blu a causa delle scorie di uranio, bensì per una tintura proveniente da un bagno chimico rovesciato. I tre cani, come sono soliti fare, si rotolavano tra gli escrementi e, di conseguenza, nel liquido blu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

