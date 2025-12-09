Cani blu a Chernobyl colpa delle contaminazioni radioattive? Gli scienziati fanno chiarezza sul colore del pelo e la motivazione è disgustosa
A Chernobyl, nel nord dell’Ucraina, a ottobre sono stati avvistati tre cani con il pelo blu. Le immagini sono diventate virali sui social e molti utenti hanno ricondotto il colore del pelo agli effetti delle radiazioni nucleari che ancora pervadono la zona dopo il disastro del 1986. Gli scienziati del programma Dogs of Chernobyl hanno fatto chiarezza in merito. Come riporta La Repubblica, gli esperti del posto hanno accertato che i cani non sono blu a causa delle scorie di uranio, bensì per una tintura proveniente da un bagno chimico rovesciato. I tre cani, come sono soliti fare, si rotolavano tra gli escrementi e, di conseguenza, nel liquido blu. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Perché i cani di Chernobyl sono diventati improvvisamente blu
“Non sappiamo cosa stia succedendo, la gente ci chiede perché sono blu”: le nuove immagini dei cani di Chernobyl riaprono il dibattito. Ecco come stanno le cose
Cani dal pelo blu, la scoperta choc a Chernobyl e lo studio per salvare l'uomo dalle radiazioni
Lo scudo bucato e i cani azzurri di Chernobyl Bagni chimici rovesciati, mutazioni e radiazioni, tra fake news e verità Vai su X
Tre cani randagi della zona di esclusione di Chernobyl sono diventati virali dopo essere stati fotografati con il pelo blu. La rete ha subito ipotizzato mutazioni radioattive e adattamenti evolutivi. Gli scienziati del programma Dogs of Chernobyl hanno però spieg - facebook.com Vai su Facebook
Cani blu a Chernobyl, svelata la verità: niente mutazioni, solo coloranti chimici - Negli ultimi mesi le immagini di cani con il pelo blu avvistati nella zona di esclusione di Chernobyl hanno attirato grande attenzione online. Segnala ilmessaggero.it
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it