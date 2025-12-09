Derik Queen fa sul serio: il gigante alto quasi due metri e dieci si dimostra capace di giocate che sembrerebbero impensabili per qualcuno della sua stazza. E che dire di Dylan Harper? Contro i Pelicans mette a segno il tiro decisivo con la freddezza di un veterano. E poi c’è Trey Murphy III, che con le sue schiacciate incendia il pubblico di New Orleans. Sono queste alcune delle azioni più elettrizzanti viste nella notte NBA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Canestro in reverse da pelle d'oca: guarda la top 5 delle giocate NBA