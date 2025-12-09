Cane trovato sulla Romea Le indagini | non è stato lanciato

Un caso che ha suscitato preoccupazione sulla Romea si è risolto rapidamente: il cane trovato lungo la strada non è stato abbandonato né investito da un veicolo, come inizialmente si temeva. Le indagini hanno chiarito la situazione, portando a una conclusione rassicurante e smentendo ogni ipotesi di abbandono o incidente.

Ravenna, 9 dicembre 2025 – Risolto in un amen il giallo del cane trovato sulla Romea: l’animale non è mai stato abbandonato, né lanciato da un’auto in corsa. Le indagini avviate domenica dalla Polizia locale chiariscono un quadro molto diverso da quello ipotizzato nelle prime ore, quando la segnalazione di un automobilista aveva fatto pensare a un grave caso di maltrattamento. Il cane – un simil setter – era stato trovato spaventato, ma in buone condizioni, nei pressi del km 16 della Statale 309, rifugiato sotto un camion parcheggiato. Il testimone aveva riferito di aver visto una Fiat 500 bianca rallentare e poi “scaraventare” l’animale sull’asfalto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cane trovato sulla Romea. Le indagini: non è stato lanciato

Altre letture consigliate

Cane smarrito in zona Via Strinella – Torrione (L’Aquila) È stato trovato un cane lagotto che vagava nella zona Via Strinella – Torrione, a L’Aquila. L’animale è apparso da subito docile e in buone condizioni, segno che potrebbe essersi allontanato da poco da - facebook.com Vai su Facebook

Cane lanciato da un’auto in corsa sulla Romea a Ravenna, salvo per un soffio: caccia al responsabile - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Riporta repubblica.it